Meteo Roma, la neve si sposta sul Tirreno. Fiocchi anche a quote basse

Da giorni i modelli matematici stavano “fiutando” la discreta possibilità di significative nevicate anche sul versante tirrenico, oggi possiamo dire che questa possibilità è diventata molto seria. Dopo oltre 10 giorni di gelo e neve tra Isole Maggiori, Sud Italia e versante adriatico, con spolverate di neve giunte a più riprese anche su molte zone del Nord Italia, era statisticamente prevedibile che con un Inverno così dinamico arrivasse prima o poi l’occasione per neve anche sul medio settore tirrenico, in particolar modo Lazio e Toscana, rimaste sempre ai margini delle grandi manovre invernali che si sono consumate su gran parte del Paese nel corso dei giorni precedenti.

Osservando i principali modelli matematici, appare tangibile la possibilità di significative nevicate anche sul Lazio e su Roma in tre momenti distinti: nella notte tra Venerdì e Sabato, nella notte tra Sabato e Domenica, nella notte di Domenica e nella giornata di Lunedì.

Nella notte tra Venerdì e Sabato le possibilità per assistere a nevicate a quote collinari sono altissime: verremo da una giornata calda, umida e piovosa, dunque Roma molto difficilmente vedrà qualcosa (al limite grandine, gragnola o neve tonda sul finire degli eventi), mentre per i Castelli Romani, la Sabina ed il viterbese potrebbe vedersi la prima neve grazie ad un importante tracollo delle temperature, con fenomeni di tipo post-frontale, ovvero dopo il passaggio del fronte temporalesco principale, che si avrà per l’appunto nelle ore precedenti.

Nella notte tra Sabato e Domenica le possibilità iniziano davvero ad essere tante, anche per Roma e per molte zone della costiera. A causa di un ulteriore calo delle temperature, sia in quota che al suolo, ed al passaggio di un profondo minimo di bassa pressione, riteniamo molto alte le possibilità di neve sul Lazio tra la tarda serata di Sabato 14 Gennaio e la mattinata di Domenica 15. Si tratterà di una perturbazione vera e propria, con possibili temporali che, vista la tanta aria fredda presente in quota, assumerebbe sembianze nevose anche in pianura. La certezza non possiamo ancora darvela, i nodi da sciogliere sono moltissimi e c’è ancora un range temporale discretamente alto, ma stavolta si tratterà dell’occasione per assistere a neve a Roma (anche con accumulo, se confermato) più nitida dalla storica nevicata del 2012. Non aspettatevi montagne di neve, anzi, potrebbe fare al più 3 o 4 ore di neve moderata, ma i modelli migliorano con il passare delle ore e abbiamo molte possibilità.

Una ulteriore possibilità potrebbe concretizzarsi tra Domenica sera e Lunedì pomeriggio, ma è ancora presto per parlarne.