Ferragosto: il maltempo minaccia gite al mare e grigliate: le previsioni meteo a Roma

Come sarà il tempo a Ferragosto? Il 15 agosto a Roma piove? Tanti gli interrogativi di turisti e romani e guardano ormai ogni ora le previsioni meto. Il maltempo rischia di rovinare le gite al mare e le grigliate di Ferragosto.

Piogga consistente e "antipasto d'autunno" intenso rischiano di "condire" in maniera definitiva e negativa la carne ed il pesce che tre italiani su quattro sono soliti consumare in compagnia in occasione di questo giorno di festa. Molto meglio organizzarsi potendo contare su uno spazio coperto, dunque.

Previsioni meteo Ferragosto a Roma

Sulla capitale le nuovole copriranno il cielo del 15 agosto fin dalle prime ore del giorno, ma sarà poco dopo le 13:00, proprio all'ora del pranzo, che cominceranno forti precipitazioni. Con un picco d'intensità dalle 15:00 alle 17:00, queste non termineranno prima delle 20, rischiando di rovinare così tutta la parte centrale della giornata. Temperature tra 21° e 28° gradi.

Previsioni meteo Ferragosto nel Lazio

La mattina del 15 agosto lungo la costa ci sarà una residua instabilità figlia dei giorni precedenti, con rovesci e temporali sparsi in rapida attenuazione. Sui settori interni e meridionali si verificheranno nuove precipitazioni nel pomeriggio, che continueranno fino alla sera di Ferragosto, esaurendosi nella notte.

Le stime e i consigli della Coldiretti

Una delle passioni più radicate tra gli italiani è messa a rischio dal maltempo. Tra chi non rinuncerà alla classica grigliata, la maggioranza assoluta preferisce quelle a base di carne (52%), il 28% quelle miste, il 16% quelle di pesce mentre è marginale la percentuale dei vegetariani.

Per avere un ottimo risultato dalla cottura con il barbecue - sottolinea la Coldiretti - la regola di base è quella di ricorrere a materie prime di qualità, molto meglio se "Made in Italy". È possibile risparmiare fino al 50% con l'acquisto di tagli alternativi meno conosciuti e più economici, ma anche più adatti al piatto che si vuole portare in tavola, senza rinunciare alla qualità italiana. Per questo è importante valorizzare anche i "pezzi" minori di carne nella consapevolezza che, per esempio, del bovino non esiste solo la richiestissima fiorentina, ma ci sono altre parti dal sapore caratteristico che appartengono alla tradizione culinaria italiana come per esempio i famosissimi bolliti piemontesi, la squisita faentina (pancia tagliata a fette e cotta alla griglia), la lingua salmistrata e la trippa in umido amata dall'intero Centro Sud della nostra penisola.