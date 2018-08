Meteo a Roma: possibili piogge e temporali nell'ultima domenica di agosto

Domenica di pioggia, l'ennesima di questo mese di agosto. Il maltempo che ha accompagnato questa atipica estate capitolina non si ferma e si prepara anche per il 26 di agosto. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento di Protezione Civile che preannuncia "precipitazioni da sparse a diffuse,anche a carattere di rovescio o temporale".

Meteo a Roma domenica 26 agosto 2018

In particolare il DPC "ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: A (Bacini Costieri Nord),B (Bacino del Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri) dalle prime ore di domani 26/08/2018 e per le successive 18-24 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".