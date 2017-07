Meteo Roma, sarà caldo record: da Caronte a Lucifero staffetta "infernale"

Temperature roventi su Roma. Caldo afoso e nessun alito di vento a dar sollievo a chi si trova nella Capitale con parchi, piscine e spiagge del litorale ad essere magra consolazione per chi è rimasto in città.

Meteo Roma, caldo record con Lucifero

Ma se durante il week end avete boccheggiato armati di ventaglio e acqua gelida, nei prossimi giorni i rimedi all'afa dovranno essere assai più efficaci. Su tutta Italia arriva Lucifero: l'anticiclone africano che porterà le temperature anche oltre i 40°. Una staffetta davvero "infernale": dopo il caldo sofferto con Caronte l'estate della Capitale, con l'arrivo di Lucifero, si fa davvero rovente.

Meteo Roma: Lucifero porta la Capitale a 40°

La calda bolla africana, secondo gli studi de ilmeteo.it, potrebbe far ritrovare Roma ad una temperatura di 41°: sole, caldo e nessuna pioggia all'orizzonte. Un bel problema sul fronte siccità e incendi.

"Nessuna tregua" - avvisano gli esperti. Lucifero porterà nella Capitale, così come in tutta Italia, una delle più forti ondate di caldo degli ultimi anni.

Rimangono solo fughe fuoriporta per chi può e rimedi astuti per coloro che rimagono in città: l'aria sahariana è pronta ad arroventare l'estate romana.