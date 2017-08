Afa record, bollino rosso del Ministero: nella Capitale punte di 42 gradi 

Settimana da bollino rosso per la Capitale. L'afa è già infernale in queste ore, con la colonnina di mercurio che arriverà a toccare i 40-42 gradi tra domani, mercoledì 2 agosto, e giovedì 3 agosto. E' l'anticiclone Lucifero che porta con sè un bollino rosso ufficializzato anche dal ministero della Salute. Il livello di allerta è il numero 3, quello massimo che prevede "ondate di calore e condizioni ad elevato rischio".

Le iniziative per gli anziani

E proprio in questi giorni per fronteggiare il caldo rovente l'iniziativa promossa dalle ACLI di Roma e la FAP ACLI di Roma in collaborazione con il circolo ACLI Cosimelli Si chiama il "E...state con noi 2017" e arrivata quest'anno alla quarta edizione, ha l'obiettivo di contrastare il caldo e la solitudine, i due peggiori nemici dell'estate specialmente per i tanti anziani che restano in città.

Durante tutto il periodo estivo, infatti la sede delle ACLI di Roma in via Prospero Alpino 20, rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 per tutti i nonni e le nonne di Roma.