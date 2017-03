Meteo Roma, le previsioni per martedì 7 marzo

Dopo una lunga fase sotto tempo stabile, con temperature al di sopra della media di alcuni gradi, torna il maltempo su Roma e su gran parte dell’Italia. Già dalla tarda mattinata di oggi, Lunedì 6 Marzo, il cielo si è andato coprendo, con annessa ventilazione tesa dai quadranti settentrionali e temperature che sono andate via via calando con il passare delle ore, come testimonianza del cambiamento meteorologico che si materializzerà nel corso delle prossime 36 ore.

Stasera, e per gran parte della nottata, la città di Roma sarà oggetto di forti manifestazioni temporalesche, con ulteriore calo delle temperature ed una nuova intensificazione dei venti. Raffiche provenienti da WNW prossime ai 90 km/h sono attese per le prossime ore su tutto il litorale, forti raffiche di vento anche a Roma, specialmente nella serata. Vista l’intensità dei temporali in arrivo, non si escludono grandinate.

Anche la giornata di domani, martedì 7 Marzo, sarà sulla falsa riga di quella odierna, ma con temperature decisamente più basse e precipitazioni moderate per buona parte della giornata. Per vivere nuovamente giornate di bel tempo, con temperature sopra la media stagionale, bisognerà aspettare giovedì.