Meteo a Roma: allerta codice giallo, possibili piogge e temporali

Ancora allerta meteo a Roma e nel Lazio. Come da qualche giorno a questa parte anche per il pomeriggio di oggi 7 agosto e per la giornata di mercoledì 8 il Dipartimento di Protezione Civile indica la possibilità di "Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". Per tale motivo il Centro Funzionale Regionale "ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene) e G (Bacino del Liri) dal primo pomeriggio di oggi 07/08/2018 e per le successive 6-9 ore".

Meteo a Roma 8 agosto 2018

Lo stesso Dipartimento di Protezione Civile ha esteso l'allerta anche "dalla tarda mattinata di domani 08/08/2018 e per le successive 6-9 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".