Allerta meteo a Roma: venti di burrasca e mareggiate

E' allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate sui settori orientali, inizialmente al di sopra dei 500-800 metri e in progressivo abbassamento fino al livello del mare, con apporti al suolo generalmente moderati.



Viene segnalata 'Attenzione per vento' su tutte le Zone di Allerta (A - Bacini costieri Nord, B - Bacino Medio Tevere, D - Roma, E - Aniene, F - Bacini costieri Sud). Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o di interventi è possibile contattare la Sala Operativa h24 dell'Ufficio extradipartimentale Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.