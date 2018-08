Meteo a Roma: possibili piogge e temporali nel weekend

Un inizio weekend di possibile maltempo. Sono le previsioni meteo che dal pomeriggio di venerdì 24 agosto, e per le successive 24-36 ore, prevedono sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". Lo rende noto il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio.

Previsioni meteo weekend 25 e 26 agosto 2018

In particolare, "sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle zone di Allerta: B (Bacino del Medio Tevere), E (Aniene)".