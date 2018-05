Meteo a Roma: il maltempo non dà tregua, previste piogge e temporali

Un maggio sotto la pioggia. Ancora maltempo sul Lazio e sulla Capitale. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale a seguito delle previsioni emesse nella giornata di lunedì 21 maggio dal Dipartimento Protezione Civile. In particolare sono previste "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale" dalle prime ore di domani, martedì 22 maggio, per le successive 18-24 ore con una criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulla zone di allerta della regione Lazio.