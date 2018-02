Meteo a Roma, maltempo prima dell'arrivo di Burian: attese nevicate in collina

Neve ad alte quote, temporali accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. In attesa del freddo siberiano che potrebbe presto raggiungere l'Italia e le regioni centrali della Penisola con l'ingresso di Burian, che porterà aria freddissima in tutta Europa, è stato diramato un allerta meteo su Roma e nel Lazio dove, dalla notte di oggi 21 febbraio, e per le successive 24-36 sono previste nevicate al di sopra dei 700-900 metri. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale sulla base del bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione Civile

Meteo a Roma 22 febbraio 2018

In particolare è stato messo un "Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede sul Lazio: dalla tarda serata/notte di oggi, 21 febbraio 2018 e per le successive 24-36 ore nevicate, mediamente al di sopra dei 700-900 M con apporti al suolo da deboli a moderati. Inoltre dal mattino di domani 22 febbraio 2018 e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni sparse , anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento (Allerta meteo-idro DPC)".

Neve a Roma e nel Lazio

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, "il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Bollettino di Criticità idrogeologica e idraulica regionale, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Giallo (Ordinaria criticità) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta della Regione".