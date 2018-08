Meteo a Roma: ancora pioggia sulla Capitale, allerta della Protezione Civile

Ancora pioggia sulla Capitale. Dopo le piogge che hanno accompagnato la città per tutta la scorsa settimane e nel weekend, prosegue l'allerta maltempo a Roma e nel Lazio. In particolare "il Centro Funzionale Regionale rende noto (qui l'informazione) che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale", ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione dal primo pomeriggio di oggi, 20 agosto 2018 e per le successive 6-9 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".