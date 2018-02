Meteo a Roma: temporali in arrivo, allerta per venti di burrasca

Possibili temporali con venti occidentali da forti a burrasca. Allerta meteo a Roma e nel Lazio dove, dalla serata di oggi 1 febbraio e per le successive 24-36 ore, è stato emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse. In particolare il Centro Funzionale Regionale annuncia possibili "precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con natura persistente sui settori meridionali. Venti sud occidentali da forti a burrasca su tutte le zone. Possibili mareggiate lungo i settori costieri".

Meteo a Roma 1 febbraio 2018

Come si legge sul bollettino della Protezione Civile Regionale, "sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalle 20:00 di oggi, 01 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone: Bacino dell'Aniene (E), Bacino del Liri (G); Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali su Bacini Costieri Nord (A), Bacino Medio Tevere (B), Roma (D), Bacini Costieri Sud (F), Appennino di Rieti (C)".