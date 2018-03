Meteo Roma: pioggia e temporali, allerta della protezione civile

Pioggia e maltempo in arrivo su Roma e su tutto il territorio della regione Lazio. A partire da mezzanotte di lunedì 19 marzo e per le successive 12-18 ore, secondo il bollettino emesso dalla protezione civile, è allerta a livello giallo per precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Il Comune di Roma ricorda "che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

I cittadini sordi possono contattare la Sala Operativa attraverso l’app gratuita "Pedius".