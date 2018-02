Meteo Roma: temporali e pioggia, allerta maltempo per lunedì 19 febbraio

Pioggia e temporali a Roma, lunedì 19 febbraio. Sono queste le previsioni meteo nella Capitale secondo il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati", ha valutato per il 19 febbraio una "criticità codice giallo per rischio idrogeologico su tutte le zone di allerta della Regione (Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma e Bacini Costieri Sud), ed è stato diramato un sllertamento del sistema di protezione civile regionale".

Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555, il Numero Verde del CFR 800.276570 ed i numeri: 06.94528919 -20 -24 -25.