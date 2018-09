Maltempo: temporali e piogge in arrivo, allerta di codice giallo sulla regione

Piogge sparse e temporali su tutta la Regione Lazio. A dirlo è il Dipartimento di Protezione Civile regionale che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore, "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale".



Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta della Regione. Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. Per informazioni è attivo il Numero Verde del Centro Funzionale Regionale: 800.276570.