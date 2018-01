Meteo a Roma: forte vento e possibili mareggiate sulla costa

Venti di burrasca e mareggiate sulle coste esposte. Allerta meteo a Roma e nel Lazio anche per la giornata di domani. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emesso un "Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede sul Lazio, in estensione dalla tarda mattinata della giornata di domani, mercoledì 17 gennaio 2018 e per le successive 9-12 ore: il persistere di venti di burrasca nord occidentale, specie sui settori costieri e sui rilievi e mareggiate lungo le coste esposte. (Allerta meteo-idro DPC").

Meteo a Roma 17 gennaio 2018

Sulla base dei fenomeni previsti, è stato pertanto diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570 ed i numeri: 06.94528919 -20 -24 -25.