Temporali e venti forti in pianura, neve in collina: allerta meteo sul Lazio

Fiocchi in collina; temporali e venti forti in pianura; temperature basse e nubi sparse sulla Capitale. Sono le previsioni per domani martedì 17 dicembre. La Regione Lazio, attraverso la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore sul Lazio nevicate sui settori più orientali con quota neve al di sopra dei 300-500 metri. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di fiorte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

La protezione civile spiega che persistono sul Lazio "venti forti con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti nord-orientali. Rischio mareggiate sulle coste esposte".

L'allerta è di codice giallo è riguarda le zone dell'appennino in provincia di Rieti e quella situata ad est di Roma, la zona dell'Aniene.