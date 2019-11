Meteo a Roma, è ancora allerta: previsti rovesci e forte vento per le prossime 24 ore

Non si placa il maltempo sulla Capitale. Per le prossime ore il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, da questo pomeriggio per le prossime 18-24 ore. Si parla di "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Possibili mareggiate lungo le coste esposte".

"Il Centro funzionale regionale ha diramato pertanto un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con indicazione che dal pomeriggio di oggi e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica codice arancione su Bacini Costieri Nord Roma e Bacini Costieri Sud - spiega la nota della Protezione civile - criticità idraulica e idrogeologica codice giallo su Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri".

"La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza - conclude la nota - si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto".