Meteo a Roma: previste piogge dalle prime ore di martedì 14 agosto e a Ferragosto

Ancora allerta meteo a Roma. Martedì 14 agosto e a Ferragosto. Dalle prime ore di domani e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

A seguito di 'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale' si comunica che "si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato "una Criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta del Lazio".

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.