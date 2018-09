Meteo a Roma: torna la pioggia, possibili temporali di forte intensità

Torna il maltempo a Roma. Dopo le ultime giornate accompagnate da sole e alte temperature le previsioni per domani 13 settembre preannunciano il ritorno della pioggia. In particolare il "Centro Funzionale Regionale (qui il bollettino) rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale".

Previsioni meteo giovedì 13 settembre 2018

In paricolare il Dipartimenti di Protezione Civile "ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: A (Bacini Costieri Nord), D (Roma), F (Bacini Costieri Sud), dal mattino di domani, giovedì 13.09.2018, e per le successive 12 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".