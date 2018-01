Meteo a Roma: possibili piogge e temporali, allerta della Protezione Civile

Dal sole alla pioggia. Cambia ancora il clima a Roma e nel Lazio. Dopo le precipitazioni che hanno accompagnato la Capitale per buona parte della giornata di martedì ed il cielo limpido di oggi 10 gennaio, torna la pioggia nella Città Eterna. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento di Protezione Civile di: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", ha valutato per domani, giovedì 11 gennaio 2018, dalle ore 08:00 e per le successive 12-18 ore, una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta.

Meteo a Roma 11 gennaio 2018

E' stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio). I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica. Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570 ed i numeri: 06.94528919 -20 -24 -25.