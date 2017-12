Meteo a Roma, allerta codice giallo: possibili piogge e temporali

Allerta codice giallo a Roma e sul Lazio. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di lunedì 11 dicembre 2017 e per le successive 24-36 ore sul Lazio: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali.

Meteo a Roma 11 dicembre 2017

I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, possibili grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica (Allerta meteo-idro DPC). Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Bollettino di Criticità idrogeologica e idraulica regionale, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Giallo (Ordinaria criticità) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta della Regione".