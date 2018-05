Meteo a Roma: ancora pioggia, allerta codice giallo della Protezione Civile

Ancora pioggia a Roma e nel Lazio. Non si placa l'ondata di maltempo che sta interessando da diversi giorni anche il Centro Italia. A diramare l'allerta meteo il Centro Funzionale Regionale a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento di Protezione Civile.

Meteo a Roma 10 maggio 2018

In particolare sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale", ha valutato dal mattino di domani, 10 maggio 2018, e per le successive 12 - 18 ore, una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".