Meteo a Roma: allerta codice giallo, possibili temporali e grandinate

Avviso di condizioni meteo avverse su Roma e nel Lazio . Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale in seguito all'allerta emessa dal Dipartimento di Protezione Civile per "condizioni metereologiche avverse". In particolare, dalla prime ore di sabato 1 settembre, e per le successive 9-12 ore sono possibili "precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento (Allerta meteo-idro DPC)".

Meteo a Roma 1 settembre 2018

Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione. E' stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).