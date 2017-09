Meteo a Roma: ancora maltempo, possibili temporali anche domenica

Pioggia, temporali ed abbassamento delle temperature. Dopo la tempesta di fulmini della notte di domenica ancora precipitazioni a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale, con indicazione di "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale".

Meteo Roma domenica 3 settembre 2017

Come dalla giornata di venerdì il Dipertimento di Protezione Civile ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta B (Medio Tevere) C (Rieti), E (Aniene), G (Liri) dalla mezzanotte del 3 settembre 2017 e per le successive 18-24 ore. Per questo è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

Maltempo nel weekend

Un fine settimana di piogge, che da prosecuzione e validità all'avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di oggi, venerdì 01 Settembre 2017, e per le successive 24 ore, sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,locali grandinate e forti raffiche di vento. (Allerta meteo-idro DPC).