Meteo a Roma, temporali in arrivo: allerta della Protezione civile per il pomeriggio

Allerta meteo per il pomeriggio di oggi domenica 5 agosto. A diramare il codice giallo la protezione civile regionale. Si legge nel bollettino (integrale a questo link) di "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna" con "criticità codice giallo". Ecco le zone interessate: B (Bacino Medio Tevere), che comprende anche la Capitale, C (Appennino di Rieti), E (Aniene) e G (Bacino del Liri). L'allerta scatta dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 6-9 ore.