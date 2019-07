Messaggi su Whatsapp per concordare prezzo e appuntamento: scoperta la chat di un giovane pusher

Prendeva contatti tramite whatsapp, scambiando anche la posizione per effettuare le consegne, ma è stato intercettato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati.

Con guida spedita e facendo zigzag con la sua macchina tra le auto, pedinato dai poliziotti, è stato fermato all'incrocio con via Giovanni Cappellini: sin da subito molto agitato, il romano di 24 anni, aveva indosso aveva circa 1 grammo di cocaina e circa 30 euro in contanti.

Nell'auto, nel vano porta oggetti presente nella parte centrale del cruscotto, i poliziotti hanno trovato circa 1 grammo di cocaina e nel vano posto sotto al volante del mezzo, hanno rinvenuto una scatola metallica con incollate due calamite per sorreggere il contenitore: dentro, 45 involucri contenenti 18 grammi di polvere bianca, 50 euro in contanti, in banconote di vario taglio, a casa invece hanno trovato circa 3 grammi di fumo. Arrestato è stato immediatamente accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di direttissima.