Messaggi su whatsapp per vendere la droga: ecco la chat dello spaccio

Usava un chat di Whatsapp e un camper per spacciare nelle strade di Decima. In manette è finito un 57enne arrestato dagli investigatori del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua. I poliziotti erano già sulle sue tracce quando, intorno alle 19, lo hanno visto insieme ad un cliente.

Il pusher è stato bloccato con 48 dosi di cocaina e mezzo panetto di hashish. Nel camper è stato sequestrato altro stupefacente dello stesso tipo, una bilancia di precisione e lo smartphone, usato per i contatti, dove erano ancora memorizzate le chat di spaccio.

Spaccio in via Giolitti

Ieri pomeriggio, gli uomini del commissariato Viminale, diretto da Giovanna Petrocca, hanno posto la loro attenzione alla balconata di via Giolitti. Dopo aver assistito al classico movimento di spaccio con il recupero della droga da un nascondiglio e la consegna dello stupefacente, hanno bloccato lo spacciatore, nigeriano di 25 anni, e sequestrato alcune dosi di marijuana che lo stesso nascondeva nel passaruota di una macchina parcheggiata.

Nello stesso momento, un altro pusher, che operava sulla balconata, ha provato a defilarsi ma gli investigatori, anticipando le sue mosse, lo hanno arresto. Si tratta di un nigeriano di 27 anni, aveva con se 27 dosi di marijuana.

Arresti a Tor Bella Monaca

Altri due pusher sono stati beccati a Tor Bella Monaca, uno dagli investigatori del commissariato Casilino, diretto da Pasquale Fiocco ed un altro dagli agenti del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni. Il primo, un romano di 36 anni, è stato visto dai poliziotti in borghese mentre saliva a bordo dell'autovettura di un cliente per cedergli della droga: controllato, è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e 225 euro, probabile provento della sua illecita attività.

A casa inoltre, gli agenti hanno scovato un borsello contenente 1470 euro, di cui l'uomo non ha saputo dare contezza, e 3 fogli di carta con appuntati nomi e cifre.

La volante invece, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha visto uno scambio droga/soldi ed è subito intervenuta riuscendo ad arrestare lo spacciatore mentre il compratore è riuscito a darsi alla fuga. Un romeno di 30 anni, aveva con sé 14 dosi di cocaina.