Infanticidio a Rebibbia: celebrata messa in ricordo di Faith e Divine, i due bimbi uccisi dalla madre

E' stata celebrata presso l'Isola Solidale la santa Messa in ricordo di Divine e Faith (qui la notizia), i due piccoli uccisi dalla madre nel carcere di Rebibbia. La celebrazione è stata presieduta dal Don Stefano Centofanti religioso del Divino Amore alla presenza di Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale e di Sandro Libianchi, presidente dell'associazione CO.NO.SCI. impegnata a Rebibbia. "Durante l'omelia sono stai ricordati i due piccoli angeli morti drammaticamente in carcere e tutti i piccoli che in Italia vivono dietro le sbarre - racconta PINNA- senza dimenticare che non possiamo rimanere impassibili di fronte a tragedie del genere".

Messa per bambini uccisi dalla madre a Rebibbia

L'Isola Solidale, è una struttura nata oltre 50 anni fa a Roma, accoglie i detenuti che hanno commesso reati per i quali sono state condannate, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica. "Occorre - ha aggiunto Pinna - lavorare in rete istituzioni e volontariato in carcere per fare in modo che la detenzione possa essere veramente un periodo di rigenerazione e di vera formazione al bene comune".