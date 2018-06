Domenica al mare a bordo di una Mercedes rubata, indosso dosi di cocaina e marijuana

Viaggiavano serenamente a bordo di una Mercedes Classe A170 per le strade di Ostia. Peccato che la gita domenica sul litorale fosse a bordo di una vettura rubata. Ad individuare ed arrestare due cittadini albanesi, trovati alla guida delle vettura tedesca risultata oggetto di furto alcuni mesi prima, i carabinieri di Ostia.

A bordo di una Mercedes rubata ad Ostia

I due, un 19enne ed un 20enne senza fissa dimora, sono stati inoltre trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e marijuana, nonché dell’occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Entrambi sono stati arrestati ed associati alla casa circondariale di Regina Coeli, l’autovettura è stata affidata ad un deposito giudiziario in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, mentre la droga è stata sequestrata.

Tentato furto auto ad Ostia

Sempre nel weekend, nel corso delle quotidiane attività, i Carabinieri della compagnia del litorale lidense hanno bloccato e arrestato un romano di 61 anni con l’accusa di tentato furto aggravato. Nel corso di un controllo del territorio, infatti, i militari hanno sorpreso l’uomo sul lungomare Paolo Toscanelli proprio mentre era intento a forzare lo sportello di una Fiat 500. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.