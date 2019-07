Minimarket con prodotti scaduti ed etichette in straniero, sequestrati

Duecento prodotti alimentari scaduti con etichettatura in lingua straniera senza traduzione in italiano. Questo quanto scoperto dagli agenti del locale commissariato nella zona di via Cristoforo Colombo. Due i minimarket adibiti alla somministrazione di bevande multati con successivo sequestro della merce.

Inoltre, è stata riscontrata l’ assenza della cartellonistica riguardante il divieto di fumo e l’orario di chiusura, nonché la mancata esposizione dei prezzi. La vendita di bevande alcoliche, inoltre, avveniva oltre l’orario consentito.