Merce pronta per la vendita ai mercatini abusivi nascosta nei tombini

Cinque quintali di merci usate, stoccate e pronte alla vendita nascoste nei tombini. E' quanto scoperto e sequestrato dai vigili urbani all'Ostiense. I controlli nella mattinata di ieri nell'ambito dei servizi di ripristino del decoro urbano, iniziati alle ore 7:00 in Piazzale 12 Ottobre 1492, davanti all'uscita treni alta velocità della Stazione Ostiense.

Insediamento abusivo all'Ostiense

Le attività, che hanno visto impegnati gli agenti del gruppo speciale PICS (Pronti Intervento Centro Storico) sono iniziate con lo smantellamento di un insediamento abusivo celato tra la vegetazione e un manufatto di fronte alla stazione: l'accampamento, formato da alcune tende e alcuni giacigli in cartone e legno, è stato rimosso dagli operatori dell'AMA, con contestuale sanificazione dei luoghi.

Merce nascosta nei tombini

Nel corso dell'operazione gli agenti hanno ispezionato alcuni locali tecnici interrati e tombini, nei quali sono stati rinvenuti - e posti sotto sequestro - circa 5 quintali di merci usate, stoccate e pronte per la vendita abusiva.

Bonifica a Termini



Durante le ore successive sono state effettuate altre operazioni di bonifica in zona Stazione Termini (nuovamente in Via Giolitti, Via Einaudi, Via Marsala e giardini delle Terme di Diocleziano): anche qui sono state sequestrate varie merci e rifiuti, tra cui alimenti e bevande igienicamente non trattabili, che sono stati contestualmente convogliati a discarica.

Presidio dinamico delle grandi stazioni

Questa operazione fa parte di un ampio programma di attività disposto dalla sindaca Virginia Raggi, e attivo sin dai primi di giugno, che ha come obiettivo il presidio dinamico delle grandi stazioni da parte della Polizia di Roma Capitale, al fine di contrastare i fenomeni di degrado e commercio abusivo.