Porta Maggiore: mercatino illegale alla fermata del tram, blitz dei vigili in moto

Da una parte gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dall'altra improvvisati commercianti illegali. Prosegue la lotta dei vigili urbani per contrastare i fenomeni di degrado nella Capitale. Stamattina l'ennesimo blitz con i 'caschi bianchi' intervenuti a tutela della legalità e del decoro. Al centro dell'interesse dei centauri dei Pics (Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale di Roma Capitale il mercatino illegale che viene allestito su delle lenzuola in prossimità delle fermate del tram di Porta Maggiore. Già al centro di numerosi interventi, gli agenti, coadiuvati da operatori e mezzi Ama, hanno rimosso e distrutto cumuli di ciarpame esposti sulla pubblica via pronti per essere venduti abusivamente a piazzale Labicano.