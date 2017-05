Mercatino abusivo a Ostiense: la merce nascosta dietro la recinzione della metro

Due blitz in quattro giorni. Nuova operazione della Polizia Locale di Roma Capitale nell'area della stazione Ostiense. Al centro dell'attenzione dei 'caschi bianchi' il contrasto al fenomeno dei mercatini abusivi di merce non igienicamente trattabile. Dopo le attività della scorsa settimana nell'area della Stazione Termini e dell'Esquilino, i vigili del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) hanno operato ancora nella zona della stazione Ostiense, fra via delle Cave Ardeatine, piazzale dei Partigiani e piazzale Ostiense.

MERCE DIETRO IL MURETTO - Nel dettaglio sono stati sequestrati quattro metri cubi di merce ed identificate e sanzionate quattro persone di cittadinanza straniera che tentavano di vendere senza la necessaria autorizzazione. In alcuni casi è stato necessario calarsi anche oltre i muretti di recinzione della metro, dove erano stati nascosti altri oggetti, per essere poi recuperati dagli abusivi che si erano allontanati prima dell'arrivo degli agenti. Con il supporto di Ama è stato possibile pulire e rimuovere bivacchi, rifiuti e oggetti igienicamente non trattabili.

SAN GIOVANNI - Di seguito i caschi bianchi sono intervenuti in via Carlo Felice, viale Castrense e alle uscite della metro San Giovanni, effettuando anche in questo caso numerosi sequestri.