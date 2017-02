Blitz notturno al Trionfale: i vigili dichiarano guerra ai mercatini illegali

Il Trionfale come un suk, immondizia e merce di dubbia provenienza in vendita sui marciapiedi in zone di assoluto pregio. Una vera e propria emergenza a cui la polizia Locale prova a mettere un freno. Nella notte pattuglie della Direzione Sicurezza Urbana e del reparto amministrativa del I gruppo Prati sono intervenute in via Cipro, via Fra Albenzio, via Vittor Pisani, via Andrea Doria e Piazzale degli Eroi. Obiettivo gli abusivi che tentano ogni giorno di vendere sui marciapiedi intorno alla fermata della metropolitana.

Stoviglie, accessori per cellulari, passeggini, scarpe ed abiti usati, materiale il più delle volte raccolto dai cassonetti e venduto per strada. Il problema, oltre all’illegalità, è anche di igiene pubblica: lunghe distese di immondizia, degrado e un forte senso di insicurezza percepito dai residenti.

Per questo motivo la Polizia Locale ha identificato 14 persone, tutte di nazionalità rumena, alcune già note alle forze dell’ordine con reati specifici per furto e ricettazione. Trenta i sequestri effettuati per un totale di oltre 2000 pezzi. Con il supporto di operatori AMA, le merci igienicamente non trattabili sono state immediatamente rimosse con il conferimento al trattamento dei rifiuti.