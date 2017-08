Nasconde sei piante di marijuana e pistole: arrestato

Nascondeva armi e droga. I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno tratto in arresto un 42enne del posto per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione di arma clandestina".



I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, e, in una rimessa adiacente, hanno rinvenuto un involucro con 46 grammi di cocaina, 21 grammi di hashish nonché 6 piante di marijuana di varia altezza. All’interno di una cassaforte interrata hanno, inoltre, rinvenuto 2 pistole, una marca Beretta, calibro 7.65, avente matricola abrasa; l’altra, fabbricata nel 1909, marca Oesterr waefenfabriks ges steyr, calibro 6.35, e i relativi proiettili.



La droga sequestrata era destinata ad alimentare il mercato dello spaccio al dettaglio di Mentana e Fonte Nuova. L’uomo arrestato è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.