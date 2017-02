Meningite: 51enne di Albano Laziale ricoverato allo Spallanzani

Nuovo caso di meningite batterica a Roma. Un uomo 51enne di Albano Laziale è stato ricoverato ieri all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani e attualmente si trova in Rianimazione per essere sottoposto a controlli. Il ceppo che ha contagiato l'uomo apparterrebbe a una forma che non prevede la trasmissione diretta da persona a persona.

MAESTRA MORTA AL GEMELLI - Recentemente c'era stato un altro caso di meningite batterica nella Capitale: lo scorso dicembre una maestra di Roma é morta al policlinico Gemelli dopo aver sviluppato una forma dovuta al batterio Escherichia coli.

IL COMUNE DI ALBANO - In riferimento alla notizia del caso di meningite che ha colpito un cittadino residente nel Comune di Albano Laziale, l’Amministrazione comunale precisa, come da specifica nota dell’Asl Roma 6, che la forma di meningite in questione è pneumococcica e quindi non infettiva. “Non si è resa necessaria nessuna profilassi antibiotica per i contatti stretti del caso – hanno puntualizzato dall’Asl - trattandosi di una forma batterica sostenuta dal Pneumococco Pneumioniae, così come previsto dai protocolli e le specifiche linee guida nazionali".