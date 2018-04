Pomezia, ragazza di 16 anni contrae la meningite: avviata la profilassi

La Asl Roma 6 ha ricevuto questa mattina una notifica di meningite batterica relativa a una ragazza di 16 anni residente a Pomezia, al momento ricoverata al Bambin Gesù. "L’azienda sanitaria ha subito avviato tutti gli interventi di profilassi necessari per i familiari residenti nel territorio - si legge in nota - e ha informato le Asl di Roma relative ai luoghi frequentati dalla paziente nei giorni scorsi".

Dall'inizio dell'anno è il terzo caso nell'area di Roma sud e provincia. A gennaio la contrazione del batterio ha interessato un bambino di una materna dell'Eur. Anche in questo caso sono state avviate le pratiche per la profilassi. Idem a Ostia, sempre a gennaio. Colpito dal batterio un bimbo della scuola d'infanzia La Gabbianella di via Baffigo.