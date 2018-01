Meningite all'Eur, un caso in scuola dell’infanzia: scatta profilassi

Caso di meningite batterica (e quindi contagiosa) in una materna dell'Eur. Siamo in via Lione, all'interno dell'istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci”. Qui a restare vittima del batterio è stato un alunno della materna. Il piccolo è stato ricoverato al Gemelli di Roma martedì 16 gennaio.

E' il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) dell'Asl Rm2, con una circolare, a disporre la profilassi antibiotica su chiunque, adulti e bambini, sia entrato in contatto con l'alunno ammalato.

Dalla circolare diffusa dalla dirigente, emerge appunto come la meningite che ha colpito il bambino è una forma contagiosa, da cui la necessità di una profilassi. Dalla Asl spiegano però come il trattamento, previsto dalle linee guida, scongiuri che l'eventuale contagio possa trasformarsi in meningite.

Il bambino è stato prima ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. Nella stessa giornata di martedì 16 l'alunno è stato trasferito al policlinico “Gemelli”. La Asl, "data la forma morbosa e il suo decorso clinico", raccomanda la profilassi antibiotica da seguire e che dovrà essere assunta "dai bambini della scuola materna, dai bambini di altre unità didattiche venute a contatto" con la sezione del piccolo, e "dal relativo personale docente e non docente, previo consulto con i rispettivi pediatri curanti o medici di medicina generale". Viene anche richiesto un elenco dei bambini sottoposti a profilassi e del personale docente e non docente coinvolto nella vicenda.