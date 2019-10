"Meglio il carcere che stare in casa con mia moglie"

"Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie. Lavo, stiro e nonostante tutto quello da sempre colpa mia". Queste le frasi dette agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo da un 49enne romano che, pur di evitare i continui litigi con la moglie, ha preferito violare l'ordine disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Arrestato per evasione e giudicato non punibile per particolare tenuità del fatto, lo stesso ha però chiesto di non scontare gli arresti presso la propria abitazione: richiesta accolta con trasferimento presso una Associazione Onlus.