Tivoli, arrestato un medico dell'ospedale per violenza sessuale sui pazienti

Un medico dell'ospedale di Tivoli è finito agli arresti domiciliari accusato di violenza sessuale ai danni di pazienti.

La misura cautelare, disposta dal gip dott. Morgigni, è scattata al termine di una complessa attività d'indagine portata avanti dagli agenti del commissariato di Polizia di Tivoli e diretta dalla Procura.

"Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine a numerosi episodi di violenza sessuale - si legge nella nota stampa diffusa dalla Procura - consistente in toccamenti di parti intime, nei confronti di pazienti maschi mentre erano sottoposti a sedazione parziale nel corso di esami specialistici".

Le indagini hanno consentito di individuare le vittime che sono state già ascoltate nei giorni passati.

Ha commentato la notizia dell'arresto il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito: "Nel ringraziare Forze dell’ordine e Magistratura per il lavoro svolto, l’Azienda conferma la piena collaborazione. Stiamo già assumendo tutti i provvedimenti del caso per sospendere il soggetto dalla attività ed allontanarlo dal rapporto con l’utenza, e - pur in attesa della definizione dell’attività giudiziaria - preannuncio la volontà dell’Azienda da me rappresentata di costituirsi parte civile. Quanto emerso - se confermato - è un fatto gravissimo che va condannato senza riserve. Il nostro primo pensiero va alle presunte vittime". Prosegue Santonocito: “Nella nostra Azienda ci sono ottimi operatori e le azioni di una sola persona - sempre qualora confermate - non devono minare la fiducia dei cittadini verso l’Istituzione”.