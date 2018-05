Medici e infermieri aggrediti negli ospedali: oltre 100 episodi l'anno nel Lazio

Un mese fa, al San Giovanni, una dottoressa è stata assalita dal parente di un paziente che le si è scagliato contro armato, puntandole un coltello alla gola. Purtroppo l'episodio non era un'eccezione. Di aggressioni al personale medico negli ospedali si è parlato durante un apposito incontro tra i rappresentanti dell'Ordine dei medici di Roma e l'assessore regionale Alessio D'Amato. E i numeri sono impressionanti.

Ogni anno in Italia circa 1.200 medici e operatori sanitari subiscono aggressioni nel corso del loro lavoro. Di questi, circa il 10 per cento avviene nel Lazio. Roma in testa, con diversi episodi anche a mano armata. Come quello accaduto circa un mese all'ospedale San Giovanni. Lo ha raccontato il direttore generale Ilde Coiro, durante l'incontro di oggi.

"Quel giorno era arrivata al Pronto soccorso una coppia e quando la dottoressa ha chiesto all'accompagnatore di allontanarsi per visitare la signora, lui ha dato in escandescenze e ha puntato un coltello alla gola della dottoressa - ha raccontato Coiro - sono intervenuti gli operatori. Allora lui ha iniziato a fare atti di autolesionismo e l'abbiamo dovuto ricoverare. La signora è andata via. Era una persona che frequentemente si recava presso la nostra struttura. Evidentemente si trattava di un episodio di violenza sulle donne, e aveva paura. La dottoressa non è rimasta ferita, ma si è molto spaventata. Ha avuto un affiancamento psicologico".

Coiro ha poi sottolineato che "al San Giovanni c'è un sistema che consente ai parenti di vedere il percorso dei malati, però capitano purtroppo episodi come questi in cui è difficile controllare reazioni simili. Noi cerchiamo di fare il possibile. Il progetto del Servizio civile finanziato dalla Regione Lazio con i ragazzi che avevano l'incarico di fare affiancamento e accoglienza è stato importantissimo. Poterlo ripetere sarebbe una opportunità in più".

Anche nei quartieri San Basilio, Casal Bruciato e Casal Bertone la situazione non è facile, come ha rivelato la direttrice generale dell'Asl Roma 2, Flori Degrassi. "E' un territorio abbastanza difficile e complesso, con forti disagi sociali e chiaramente questi disagi sociali a volte portano anche delle azioni violente. Gli ultimi episodi hanno riguardato delle rapine. L'ultima, in un Sert, con una pistola giocattolo a cui era stato tolto il tappino rosso e quindi gli operatori hanno creduto di subire proprio una rapina a mano armata. Tra l'altro per pochissimi euro quindi questo ha alzato il livello di attenzione. E' importante intervenire sia con l'Ordine dei medici che con le forze dell'ordine perchè c'è un problema proprio di risposta alle esigenze della popolazione. Al Pertini, per esempio, c'era un posto di Polizia che ora non c'è più".

Un fenomeno in crescita che prima, ha spiegato il presidente dell'Ordine dei Medici Antonio Magi - "riguardava solo i pronto soccorso e i reparti psichiatrici ma oggi si sta allargando a tanti altri reparti". Senza contare che "i dati emersi oggi sono anche sottostimati perchè alcuni colleghi non denunciano se non in caso di aggressioni corporali gravi".