Meccanico con il pollice verde, in casa due piante e 12 chili di marijuana

Un meccanico con il pollice verde per la marijuana. A finire nei guai è stato un 40enne di Zagarolo, trovato con la cannabis indica dai carabinieri della locale stazione del Comune dei Monti Prenestini ed arrestato con le accuse dicoltivazione e detenzione ai fini di spaccio disostanze stupefacenti.

Meccanico con la marijuana a Zagarolo

L’uomo,meccanicodi professione e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso mentre stava curando la sua piccola piantagione casalinga di cannabis indica allestita in una camera della sua abitazione, ubicata nella periferia di Zagarolo.

Due piante e 12 chili di marijuana

Due le piante sequestrate insieme ad ulteriore sostanza dello stesso tipo, per un totale di 12 chili di marijuana defogliata,oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.