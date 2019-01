Meccanico non si ferma all'alt dei carabinieri e si schianta contro muro con l'auto della cliente

Era alla guida di un’auto di una cliente, che aveva in custodia all’interno dell’officina meccanica dove lavora e, all’alt dei Carabinieri non si è fermato, dando luogo ad un inseguimento, terminato con il suo arresto. A finire in manette, un meccanico 36enne romano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, per appropriazione indebita, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri, impegnati in un posto di controllo in via Prenestina, la scorsa notte, hanno notato il 36enne a bordo di una Smart e gli hanno intimato l’alt.

Il meccanico, arrivato a pochi centimetri dal militare con la paletta, lo ha evitato accelerando a tutto gas. Ne è nato un lungo inseguimento, terminato dopo 2 chilometri, quando l’uomo, dopo aver messo in atto una serie di manovre pericolose, ha perso il controllo ed ha urtato contro un muro di cinta di un’abitazione, senza riportare grossi traumi.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno subito raggiunto e bloccato.

Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno permesso di scoprire che il veicolo sul quale viaggiava il 36enne, è di proprietà di una cliente che, aveva lasciato la sua auto in officina il pomeriggio, per sottoporla ad un tagliando di routine.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.