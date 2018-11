San Lorenzo: mdma e ketamina vendute nelle ore della movida

Spacciava droga nelle ore della movida, nel quartiere di Roma San Lorenzo. A finire nei guai un pusher 20enne arrestato dalla polizia. Il giovane, straniero, è apparso subito particolarmente agitato, destando negli agenti della Squadra Mobile il sospetto che potesse detenere indosso sostanze stupefacenti, in un orario e presso un'area, quella dello Scalo di San Lorenzo, dove le serate della movida sono spesso animate da eccessi.

Sottoposto a perquisizione il ragazzo è stato trovato in possesso di 40 involucri contenenti mdma e 11 involucri contenenti ketamina. Per lui è scattato l'arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e la successiva sottoposizione a giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Roma.

In considerazione dei recenti precedenti di polizia e le condotte sopra descritte, è scattato, anche il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presso il comune della provincia di Roma dove risulta residente e divieto di ritorno nella Capitale per 3 anni, disposto dal Questore di Roma come misura di prevenzione.