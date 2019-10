Matteo Demenego, lutto cittadino a Velletri per il poliziotto ucciso. Il dolore di amici e parenti

Velletri è in lutto per la morte di Matteo Demenego, il 31enne poliziotto ucciso a Trieste. Il sindaco del comune in provincia di Roma, ai Castelli, "E' una tragedia che lascia tutta la nostra comunità senza parole, ci stringiamo alla famiglia della vittima e alla famiglie. Proclameremo il lutto cittadino insieme al sindaco di Pozzuoli, città natale dell'altro agente Pierluigi Rotta morto nella sparatoria", ha detto Orlando Pocci, il sindaco della città natale di Matteo Demenego.

La città è sotto choc. Tra le prime persone a far visita alla famiglia della vittima anche il vice sindaco Giulia Ciafrei: "Ho fatto le condoglianze poco prima che partissero per l'aeroporto - ha detto Ciafrei - e ho datola disponibilità dell'amministrazione a qualsiasi cosa potesse servire".

Il comune ha fatto anche stampare un manifesto: "Dolore e profonda commozione per l'omicidio dell'agente di polizia e concittadino Matteo Demenego".

E tanti sono i messaggi che hanno inondato la bacheca Facebook del giovane poliziotto. "Una persona unica, speciale, genuina, dei ricordi bellissimi quando eravamo al liceo. Sono rimasto senza parole, scrive Marco. Alberto posta una foto, Alessia dei cuori neri.