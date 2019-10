Matteo Demenego, fiaccolata e lutto cittadino a Velletri. Il papà posta video omaggio: "Ciao eroe"

E' il giorno del dolore ai Castelli Romani e soprattutto a Velletri, cittadina alle porte di Roma ha dato i natali a Matteo Demenego, il poliziotto ucciso a Trieste insieme al collega Pierluigi Rotta. Il giovane agente aveva festeggiato i suoi 31 anni domenica scorsa.

Matteo Demenego aveva vissuto a Velletri fino al tempo del diploma e proprio questo fine settimana era atteso per a casa per festeggiare il compleanno della nipotina. Quando poteva prendeva un volo o un treno e tornava in provincia di Roma, dagli amici e dai parenti.

Tra loro anche il consigliere comunale Giorgio Zaccagnini che lo ha ricordato con un post sui social: "Ho conosciuto Matteo all'età di 7-8 anni, quando insieme ad altri mi ha accolto nella Virtus Velletri. Abbiamo legato subito dentro e fuori dal campo di basket, abbiamo passato insieme tutta l'adolescenza, prima di diventare grandi. Mi ricordo le prime uscite, le vasche per il Corso di Velletri il sabato pomeriggio, i capodanni, le cene e i compleanni, le partite a casa sua. Era tifoso della Roma e aveva la passione per le moto. Dopo le superiori decise di arruolarsi, prendendoci di sorpresa. Ricordo il mio stupore e quello di Federico, l'altro compagno di strada, ma soprattutto ricordo gli occhi di Matteo che brillavano, nell'inseguire quel sogno che in seguito avrebbe realizzato entrando in Polizia. Quando scendeva a trovare la famiglia, capitava di incontrarci per il Corso e finivamo per tornare indietro tra quei ricordi che faranno sempre parte di me. Ciao Matte e grazie per il servizio che hai reso all'Italia, ti voglio bene".

Fabio Demenego, il papà dell'agente scelto ha postato il video dell'omaggio del Viminale ai due agenti uccisi condiviso nella tarda serata di venerdì sui social. Poi, oggi, una frase: "Ciao mio eroe, ora sei il nostro Angelo Custode".

Nel frattempo il sindaco di Velletri Orlando Pocci ha specificato che il lutto cittadino sarà proclamato in concomitanza con i funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta: "Si resta in attesa di conoscere giorno e luogo delle esequie. Nel giorno del lutto cittadino verrà promossa dal Comune di Velletri una fiaccolata alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La Città rinnova le condoglianze alla famiglia e alla Polizia di Stato".

La fiaccolata per Matteo Demenego e Pierluigi Rotta

E una fiaccolata, nel piccolo comune dei Castelli, ci sarà anche lunedì. L'Associazione Ovp ed il Sap Lazio, hanno organizzato per il 7 ottobre, dalle ore 19, una 'fiaccolata ecologica' (le torce saranno quelle degli smartphone) in memoria dei due eroi poliziotti, assassinati a Trieste, con partenza da piazza Mazzini.

Ovp e Sap Lazio invitano a partecipare "tutte le associazioni ed i cittadini" senza "bandiere o simboli, portando con se solo il proprio cellulare e l'amore ed il rispetto per le forze dell'ordine". "Abbiamo scelto Velletri, simbolicamente, per portare tutta la nostra vicinanza ai nostri due ragazzi e soprattutto alla famiglia di Matteo, originaria proprio di Velletri", dichiarano in una nota congiunta gli organizzatori della manifestazione invitando "tutte le autorità istituzionali politiche" come ogni cittadino "senza simboli e vessilli".