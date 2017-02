Lacrime e applausi per Matteo, bomber dell'Ostiamare morto in un incidente su via Ardeatina

1 / 10

Ostia piange Matteo Balistreri, 19 anni il prossimo marzo, morto a causa di un incidente stradale a Roma avvenuto il 2 febbraio in via di Porta Medaglia, all'incrocio con via Ardeatina.

Matteo, in sella al suo scooter Honda Sh blu, si è scontrato con un tir. Un impatto violento che ha visto coinvolta anche una Renault Laguna. Sul posto, prontamente, sono quindi giunti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale e i sanitari del 118.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. L'ambulanza, una volta messo in sicurezza, lo ha portato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma dove è stato ricoverato in prognosi riservata. ​I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma i traumi riportati ne avevano già delineato il suo destino. Nella notte il cuore di Matteo Balistreri ha smesso di battere.

In poco tempo la notizia, in poche ore, ha fatto il giro del web. Matteo, ragazzo solare ed ex studente nella scuola Media Montezemolo in zona Eur Laurentina, era l'attaccante della squadra Juniores Nazionale dell'Ostiamare e in passato aveva giocato con Maceratese e Anzio. Un lutto che ha così colpito tutto il mondo del calcio laziale non solo.

Oggi la "sua" squadra è scesa in campo, all'Anco Marzio di via Amenduni. Lacrime e applausi hanno accompagnato il saluto a Matteo Balistreri (qui il video). Nonostante il grande dolore per la perdita del proprio compagno e amico, i ragazzi dell'Ostiamare sono scesi ugualmente in campo, per ricordarlo attraverso una compilation musicale, una maglietta commemorativa e soprattutto il calcio, lo sport che Matteo amava tantissimo.



Un minuto di silenzio ha preceduto l'inizio della gara, con i capitani delle due squadre che, con il lutto al braccio, si sono avvicinati alla tribuna, per consegnare un omaggio floreale ai familiari del giovane bomber dell'Ostiamare. Tanti gli striscioni che hanno fatto da sfondo ai ragazzi in tribuna con le lacrime agli occhi. La partita dei ragazzi di mister Roberto Coscia è stata pareggiata 1 a 1 contro il Rieti con le reti di Alessandrini e Di Domenico.

