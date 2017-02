VIDEO | Fiori e applausi per Matteo, il bomber dell'Ostiamare morto in un incidente stradale

Matteo Balistreri, 19 anni a marzo, è morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 2 febbraio tra via di Porta Medaglia, incrocio via Ardeatina. Un lutto che ha così colpito anche tutto il mondo del calcio laziale

Matteo, in sella al suo scooter Honda Sh blu, per cause ancora da accertare si è scontrato con un tir. Un impatto violento che ha visto coinvolta anche una Renault Laguna. L'ambulanza, una volta messo in sicurezza, lo ha portato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma i traumi riportati ne avevano già delineato il suo destino. Nella notte il cuore di Matteo Balistreri ha smesso di battere. Da brivido le immagini del minuto di raccoglimento e del ricordo, registrare dall'Ostiamare, società in un Matteo, non ancora 19enne, militava come attaccante della Juniores Nazionale.